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Спонсор «Челси» Three намерен продолжить сотрудничество с клубом

16 Июня 2022 • 23:10 Комментировать

Телекоммуникационный гигант Three, в последние годы ставший основным спонсором клуба, продолжит сотрудничество с ним. Это решение принято вопреки тому, что в начале весны телегигант озвучил намерение отказаться от контракта с клубом, которым владел российский олигарх Роман Абрамович.

Последние туры чемпионата Англии футболисты «Челси» отыграли в футболках без логотипа Three. Но сейчас, как сообщает BBC Sport, сотрудничество будет возобновлено в полной мере, у «Челси» появились новые владельцы, и в руководстве Three изменили свое мнение по поводу продления сотрудничества.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси
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