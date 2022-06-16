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«Арсенал» намерен заплатить 40 миллионов евро за Виейру

16 Июня 2022 • 19:42 Комментировать

Руководство лондонского «Арсенала» продвинулось в переговорах с боссами «Порту» по трансферу плеймейкера Фабиу Виейры.

Fichajes пишет, что контракт «Арсенала» с 22-летним португальцем уже находится в завершающей стадии. «Канониры» предложили «Порту» 35 миллионов евро за трансфер плюс пять миллионов евро бонусов.

Позже футбольный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях написал: «Арсенал» достиг полной договоренности с «Порту» по Фабиу Виейре, поехали! Предложение было принято».

22-летний воспитанник «Порту» был выведен в основной состав из молодёжного в 2020 году. В прошлом сезоне атакующий полузащитник сыграл 39 матчей за команду, забил семь мячей и отметился 16 голевыми передачами.


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Евро-Футбол.Ру,
Порту Арсенал Лондон Фабиу Виейра
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