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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стали известны четыре клуба, которые претендуют на Бэйла

16 Июня 2022 • 19:01 Комментировать

Став свободным агентом, полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл привлекает к себе всё больше внимания.

Его национальная команда прошла квалификацию к чемпионату мира и в 2022 года сыграет в Катаре. Чтобы подойти к турниру в оптимальной форме, футболист желает найти команду, где будет готовиться к первенству мира.

Британское издание The Sun называет четыре клуба, которые заинтересованы в услугах 32-летнего полузащитника. Фаворитом в списке идёт «Тоттенхэм», за который Бэйл имеет большой опыт выступления. Помимо «шпор» игроком интересуются «Астон Вилла», «Ньюкасл» и «Кардифф Сити», который предложил контракт футболисту сроком на два года.

Этим летом у Бэйла истёк контракт с «Реалом», он выбирает с начала июня варианты продолжения карьеры.


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Евро-Футбол.Ру,
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