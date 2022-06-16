Стали известны четыре клуба, которые претендуют на Бэйла

Став свободным агентом, полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл привлекает к себе всё больше внимания.

Его национальная команда прошла квалификацию к чемпионату мира и в 2022 года сыграет в Катаре. Чтобы подойти к турниру в оптимальной форме, футболист желает найти команду, где будет готовиться к первенству мира.

Британское издание The Sun называет четыре клуба, которые заинтересованы в услугах 32-летнего полузащитника. Фаворитом в списке идёт «Тоттенхэм», за который Бэйл имеет большой опыт выступления. Помимо «шпор» игроком интересуются «Астон Вилла», «Ньюкасл» и «Кардифф Сити», который предложил контракт футболисту сроком на два года.

Этим летом у Бэйла истёк контракт с «Реалом», он выбирает с начала июня варианты продолжения карьеры.