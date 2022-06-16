Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» осудил заявление Погба

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа раскритиковал экс-полузащитника манкунианцев Поля Погба за негативные высказывания в адрес английского клуба.

Напомним, ранее Погба заявил, что «красные дьяволы» не стали продлевать с ним контракт, несмотря на заявления о том, что он нужен клубу.

Саа призвал футболиста высказываться на поле, а не за его пределами.

«Я не считаю такие комментарии целесообразными, когда ты не помогаешь команде на поле. Я не думаю, что он будет счастлив, посмотрев на свою карьеру в «Манчестер Юнайтед». Когда Погба сюда пришёл, он хотел выиграть «Золотой мяч», от которого в итоге оказался далёк», — приводит слова Саа Sky Sports.

Всего за шесть сезонов в составе манкунианцев Погба провёл 229 матчей, забив 39 голов и отдав 50 результативных передач. Сегодня, 16 июня, стало известно о том, что 29-летний полузащитник подпишет контракт с туринским «Ювентусом» в начале июля.