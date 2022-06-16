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Жезус предпочитает перейти в «Арсенал», а не в «Челси»

16 Июня 2022 • 15:58 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус хочет продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». Согласно информации от британского издания The Times, бразилец предпочитает перейти к «канонирам», нежели в «Челси».

Отмечается, что Габриэля Жезуса привлекает возможность совместной работы с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой. Бразилец уже знаком с испанцем по «Манчестер Сити», где Артета до 2019 года был ассистентом Хосепа Гвардиолы.

Также отмечается, что интерес «Челси» к Жезусу оказался не таким серьёзным, как предполагалось ранее. «Арсенал» в данный момент полностью уверен, что ему удастся купить бразильца в это трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Арсенал Лондон Габриэль Жезус
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