Жезус предпочитает перейти в «Арсенал», а не в «Челси»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус хочет продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». Согласно информации от британского издания The Times, бразилец предпочитает перейти к «канонирам», нежели в «Челси».

Отмечается, что Габриэля Жезуса привлекает возможность совместной работы с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой. Бразилец уже знаком с испанцем по «Манчестер Сити», где Артета до 2019 года был ассистентом Хосепа Гвардиолы.

Также отмечается, что интерес «Челси» к Жезусу оказался не таким серьёзным, как предполагалось ранее. «Арсенал» в данный момент полностью уверен, что ему удастся купить бразильца в это трансферное окно.