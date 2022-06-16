«Арсенал» скоро сделает новое предложение по Осимхену

Лондонский «Арсенал» намерен сделать новое предложение по трансферу нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

При этом отмечается, что «Наполи» будет готов расстаться со своим нападающим исключительно за 100 миллионов евро. Руководство неаполитанцев понимает, что в данный момент никто не станет платить такие деньги за нигерийского форварда.

Тем не менее, «Арсенал» не теряет надежд заполучить Осимхена. «Канониры» попытаются найти компромисс с руководством «Наполи». Микелю Артете нужно купить как минимум двух форвардов на следующий сезон, так как команда за полгода потеряла Пьера-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта.