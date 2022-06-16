«Челси» не оставляет попыток заполучить Левандовски

Лондонский «Челси» не намерен сдаваться в борьбе за нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски. Об этом сообщает немецкий журналист Кристиан Фальк, который работает на издание Bild.

Напомним, что фаворитом в гонке за поляка является каталонская «Барселона». Дело в том, что сам Левандовски рассматривает только вариант с переездом в Испанию. Об этом нападающий лично заявлял уже несколько раз.

Альтернативным вариантом для «Челси» на позицию нападающего является Габриэль Жезус из «Манчестер Сити». У Левандовски и Жезуса остаётся всего год по контракту со своими клубами.