«Ноттингем Форест» согласовал аренду Хендерсона

«Ноттингем Форест» согласовал аренду голкипера «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона. Англичанин проведёт в стане «лесников» один год, после чего команда Стива Купера может выкупить его за 23 миллиона евро. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Напомним, что «Ноттингем Форест» находился в активном поиске голкипера. Ранее основной вратарь команды Брис Самба заявил руководству о своём желании покинуть клуб. Его контракт истекает в конце следующего сезона.

Хендерсон ранее выступал на правах аренды за «Шеффилд Юнайтед», где заслужил свой первый вызов во взрослую сборную Англии.