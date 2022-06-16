«Монако» и «Лион» – фавориты на трансфер Минамино

Полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино может продолжить карьеру во французской Лиге 1. Согласно информации от журналиста The Times Пола Джойса, японским хавбеком интересуются «Монако» и «Лион». Оба клуба являются фаворитами на трансфер Минамино.

В услугах полузащитника также заинтересованы многие клубы из английской Премьер-лиги, среди которых есть «Саутгемптон», где японец выступал на правах аренды во второй половине сезона-2020/21.

Напомним, что Минамино перешёл в «Ливерпуль» зимой 2020 года из австрийского «Зальцбурга». Японский полузащитник стоил команде Юргена Клоппа 8 миллионов евро.