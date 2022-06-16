City Football Group в ближайшее время совершит сделку по покупке «Палермо»

City Football Group, флагманом которой является «Манчестер Сити», выкупит итальянский клуб «Палермо», сообщает Sky Sport.

По данным источника, переговоры по покупке команды проходят быстрыми темпами, таким образом, сделка может быть закрыта в ближайшее время. Президент «Палермо» Дарио Мирри может сохранить за собой миноритарный пакет акций сицилийского клуба. Этот бизнесмен был частью группы инвесторов, которые купили «Палермо» в 2019 году после того, как он обанкротился и перешел в четвертый дивизион на любительском уровне.

«Палермо» - клуб, который играл в Серии А до 2017 года. Именно там прославились такие игроки, как Хавьер Пасторе, Эдинсон Кавани и Пауло Дибала.

City Football Group – фонд Объединённых Арабских Эмиратов. Он имеет частичную или полную долю контроля над 11 клубами: «Манчестер Сити» (Англия), «Жирона» (Испания), «Труа» (Франция), «Ломмель» (Бельгия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Йокогама Маринос» (Япония) и «Сычуань» (Китай).