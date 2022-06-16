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«Лидс» предложил 20 миллионов евро за Калимуэндо

16 Июня 2022 • 15:02 Комментировать

«Лидс» предложил 20 миллионов евро за нападающего «ПСЖ» Арно Калимуэндо, который провёл прошлый сезон на правах аренды за «Ланс». Об этой информации сообщает журналист Адриен Гренье.

Сообщается, что «ПСЖ» будет готов отпустить своего форварда за 22 миллиона евро. Переговоры между «Лидсом» и парижским клубом продолжатся в ближайшее время. «ПСЖ» раздумывает над тем, чтобы включить в сделку опцию первоочередного выкупа.

В прошлом сезоне 20-летний Калимуэндо забил 12 голов в чемпионате Франции за «Ланс». Ранее футболист уже выступал за эту команду на правах аренды в сезоне-2020/21, где отметился 7 голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс ПСЖ
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