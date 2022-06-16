Продление контракта с Салахом – приоритет для «Ливерпуля» на лето

Руководство «Ливерпуля» летом намерено продлить контракт с нападающим Мохамедом Салахом, чьё соглашение с мерсисайдским клубом истекает уже по окончанию следующего сезона. Об этой информации сообщает Liverpool Echo.

Сообщается, что после трансфера Дарвина Нуньеса из лиссабонской «Бенфики» «Ливерпуль» не намерен больше совершать громкие сделки в это межсезонье. Вместо этого руководство клуба хочет продлить контракт с Салахом, который долгие годы является лидером атаки команды.

Ранее ходили слухи, что Салах может в следующем сезоне перейти в другой английский клуб на правах свободного агента.