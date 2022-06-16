Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» хочет ускорить сделку по трансферу Хики

16 Июня 2022 • 14:45 Комментировать

Лондонский «Арсенал» хочет поскорее закрыть сделку по трансферу защитника «Болоньи» Аарона Хики, который хочет покинуть команду в это межсезонье. Об этом информирует британское издание Sky Sports.

Напомним, что «Болонья» требует за своего футболиста 25 миллионов евро. После того, как «Арсенал» узнал об этой сумме, руководство клуба решило воспользоваться  этим и ускорить сделку по трансферу шотландского защитника.

Ранее спортивный директор «Болоньи» Марко ди Вайо заявил, что клуб не может договориться с Хики о продлении контракта, так как футболист хочет сменить команду этим летом. В его услугах ранее также проявлял интерес «Наполи».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Арсенал Лондон Аарон Хики
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июня
14:51 · Англия. Премьер-лига
Продление контракта с Салахом – приоритет для «Ливерпуля» на лето
14:45 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет ускорить сделку по трансферу Хики
14:40 · Англия. Премьер-лига
Директор «Интера» Антонелло: «Лукаку и Дибала? Мы постараемся всё оформить до 30 июня»
14:30 · Англия. Премьер-лига
Опубликовано расписание АПЛ сезона-2022/23
14:24 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» сделает повторное предлжение по Нунесу
14:01 · Англия. Премьер-лига
«Интер» планирует заполучить Лукаку и Дибалу вместе
13:55 · Англия. Премьер-лига
Футболист «Баварии» Рока завтра пройдёт медосмотр для перехода в «Лидс»
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предложил 60 миллионов евро за Жезуса
13:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не получал предложений по Марезу
12:57 · Англия. Премьер-лига
Биссума проходит медосмотр в «Тоттенхэме»
12:53 · Англия. Премьер-лига
Погба: «Хочу показать «МЮ», что клуб ошибался на мой счёт»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон ведёт переговоры с «Ноттингем Форест»
11:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сыграет на выезде с «Эвертоном» в первом туре следующего сезона АПЛ
11:48 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» начнёт новый сезон АПЛ с домашнего матча против «Брайтона»
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» начал официальные переговоры с «Брайтоном» по Кукурелье
Все новости
Рекомендуем