«Арсенал» хочет ускорить сделку по трансферу Хики

Лондонский «Арсенал» хочет поскорее закрыть сделку по трансферу защитника «Болоньи» Аарона Хики, который хочет покинуть команду в это межсезонье. Об этом информирует британское издание Sky Sports.

Напомним, что «Болонья» требует за своего футболиста 25 миллионов евро. После того, как «Арсенал» узнал об этой сумме, руководство клуба решило воспользоваться этим и ускорить сделку по трансферу шотландского защитника.

Ранее спортивный директор «Болоньи» Марко ди Вайо заявил, что клуб не может договориться с Хики о продлении контракта, так как футболист хочет сменить команду этим летом. В его услугах ранее также проявлял интерес «Наполи».