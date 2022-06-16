Директор «Интера» Антонелло: «Лукаку и Дибала? Мы постараемся всё оформить до 30 июня»

Генеральный директор миланского «Интера» Алессандро Антонелло высказался насчёт возможных трансферов нападающих Пауло Дибалы и Ромелу Лукаку, которых активно связывают с переходом в стан «нерадзурри».

«Дибала и Лукаку? Всё возможно. Крайне важно быть конкурентоспособным, но при этом не стоит забывать и об экономической ситуации. Мы постараемся всё оформить до 30 июня, нужно найти подходящее время», – цитирует Антонелло итальянский журналист Николо Скира.

Напомним, что Дибала в данный момент дожидается когда его агент согласует последние детали сделки с «Интером». Лукаку, в свою очередь, хочет вернуться на «Джузеппе Меацца» из «Челси».