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«Эвертон» сделает повторное предложение по Нунесу

16 Июня 2022 • 14:24 Комментировать

«Эвертон» проявляет интерес к полузащитнику «Спортинга» Матеусу Нунесу, сообщает O Jogo.

Ранее сообщалось, что руководство лиссабонского клуба отвергло первое предложение «ирисок» о покупке футболиста в размере 45 миллионов евро. По информации источника, теперь «Эвертон» намерен предложить за игрока сборной Португалии 60 миллионов евро.

Действующее соглашение Нунеса со «Спортингом» рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл за лиссабонцев 50 матчей, в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Спортинг Лиссабон Матеус Нунес
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