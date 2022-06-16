«Интер» планирует заполучить Лукаку и Дибалу вместе

Миланский «Интер» намерен пополнить свои ряды двумя нападающими – Ромелу Лукаку из «Челси» и Пауло Дибалой, который стал свободный агентом после ухода из туринского «Ювентуса». Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

В данный момент «Интер» очень близок к аренде Ромелу Лукаку из «Челси» за 7 миллионов евро с обязательным правом выкупа за пока что неизвестную сумму. Год назад бельгиец покинул «Джузеппе Меацца» и перешёл к лондонцам за 115 миллионов евро.

Дибала, в свою очередь, дожидается согласования последних деталей своего контракта с миланским «Интером». О сделке должно быть объявлено официально в ближайшее время.