Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» планирует заполучить Лукаку и Дибалу вместе

16 Июня 2022 • 14:01 Комментировать

Миланский «Интер» намерен пополнить свои ряды двумя нападающими – Ромелу Лукаку из «Челси» и Пауло Дибалой, который стал свободный агентом после ухода из туринского «Ювентуса». Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

В данный момент «Интер» очень близок к аренде Ромелу Лукаку из «Челси» за 7 миллионов евро с обязательным правом выкупа за пока что неизвестную сумму. Год назад бельгиец покинул «Джузеппе Меацца» и перешёл к лондонцам за 115 миллионов евро.

Дибала, в свою очередь, дожидается согласования последних деталей своего контракта с миланским «Интером». О сделке должно быть объявлено официально в ближайшее время.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июня
14:51 · Англия. Премьер-лига
Продление контракта с Салахом – приоритет для «Ливерпуля» на лето
14:45 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет ускорить сделку по трансферу Хики
14:40 · Англия. Премьер-лига
Директор «Интера» Антонелло: «Лукаку и Дибала? Мы постараемся всё оформить до 30 июня»
14:30 · Англия. Премьер-лига
Опубликовано расписание АПЛ сезона-2022/23
14:24 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» сделает повторное предлжение по Нунесу
14:01 · Англия. Премьер-лига
«Интер» планирует заполучить Лукаку и Дибалу вместе
13:55 · Англия. Премьер-лига
Футболист «Баварии» Рока завтра пройдёт медосмотр для перехода в «Лидс»
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предложил 60 миллионов евро за Жезуса
13:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не получал предложений по Марезу
12:57 · Англия. Премьер-лига
Биссума проходит медосмотр в «Тоттенхэме»
12:53 · Англия. Премьер-лига
Погба: «Хочу показать «МЮ», что клуб ошибался на мой счёт»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон ведёт переговоры с «Ноттингем Форест»
11:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сыграет на выезде с «Эвертоном» в первом туре следующего сезона АПЛ
11:48 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» начнёт новый сезон АПЛ с домашнего матча против «Брайтона»
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» начал официальные переговоры с «Брайтоном» по Кукурелье
Все новости
Рекомендуем