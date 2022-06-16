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Футболист «Баварии» Рока завтра пройдёт медосмотр для перехода в «Лидс»

16 Июня 2022 • 13:55 Комментировать

Полузащитник «Баварии» Марк Рока завтра, 17 июня, пройдёт медосмотр для завершения своего перехода в «Лидс Юнайтед», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, испанец подпишет четырёхлетний контракт с английским клубом. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро, а с учётом бонусов она може вырасти до 17 миллионов.

В минувшем сезоне 25-летний Рока провёл в составе «Баварии» 13 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Испанский хавбек защищает цвета мюнхенского клуба с осени 2020 года. Ранее он выступал за «Эспаньол».

Портал Transfermarkt оценивает Року в 7 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Бавария Марк Рока
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