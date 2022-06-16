«Арсенал» предложил 60 миллионов евро за Жезуса

Лондонский «Арсенал» предложил 60 миллионов евро за трансфер нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса. Об этом сообщает британское издание The Times.

«Манчестер Сити» сейчас раздумывает над тем, чтобы принять это предложение. Напомним, что «горожане» как раз требовали за своего футболиста 60 миллионов евро. Сам Жезус не раз выражал желание покинуть клуб в это трансферное окно.

На Жезуса также претендует лондонский «Челси», который может заменить бразильцем нападающего Ромелу Лукаку, который отчаянно хочет вернуться в миланский «Интер». Отмечается, что Жезус хочет остаться в английской Премьер-лиге.