«Манчестер Сити» не получал предложений по Марезу

«Манчестер Сити» ещё не получал предложений по трансферу своего полузащитника Рияда Мареза. По информации от журналиста Фабрицио Романо, не исключено, что алжирец покинет команду в летнее межсезонье.

Напомним, что у Мареза остался всего год по контракту с «Манчестер Сити». Сам игрок спокойно относится к ситуации со своим истекающим соглашением. В ближайшее время руководство «горожан» планируют провести переговоры с Марезом, чтобы обсудить его будущее.

Интерес в услугах Мареза ранее проявлял французский «ПСЖ», который рассматривал алжирца в качестве потенциальной замены Неймару.