Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» не получал предложений по Марезу

16 Июня 2022 • 13:41 Комментировать

«Манчестер Сити» ещё не получал предложений по трансферу своего полузащитника Рияда Мареза. По информации от журналиста Фабрицио Романо, не исключено, что алжирец покинет команду в летнее межсезонье.

Напомним, что у Мареза остался всего год по контракту с «Манчестер Сити». Сам игрок спокойно относится к ситуации со своим истекающим соглашением. В ближайшее время руководство «горожан» планируют провести переговоры с Марезом, чтобы обсудить его будущее.

Интерес в услугах Мареза ранее проявлял французский «ПСЖ», который рассматривал алжирца в качестве потенциальной замены Неймару.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рияд Марез
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июня
14:30 · Англия. Премьер-лига
Опубликовано расписание АПЛ сезона-2022/23
14:24 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» сделает повторное предлжение по Нунесу
14:01 · Англия. Премьер-лига
«Интер» планирует заполучить Лукаку и Дибалу вместе
13:55 · Англия. Премьер-лига
Футболист «Баварии» Рока завтра пройдёт медосмотр для перехода в «Лидс»
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предложил 60 миллионов евро за Жезуса
13:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не получал предложений по Марезу
12:57 · Англия. Премьер-лига
Биссума проходит медосмотр в «Тоттенхэме»
12:53 · Англия. Премьер-лига
Погба: «Хочу показать «МЮ», что клуб ошибался на мой счёт»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон ведёт переговоры с «Ноттингем Форест»
11:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сыграет на выезде с «Эвертоном» в первом туре следующего сезона АПЛ
11:48 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» начнёт новый сезон АПЛ с домашнего матча против «Брайтона»
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» начал официальные переговоры с «Брайтоном» по Кукурелье
10:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» лидирует в борьбе за де Лихта
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» близок к трансферу Соломона
10:49 · Англия. Премьер-лига
Хави хочет заменить Алвеса Аспиликуэтой
Все новости
Рекомендуем