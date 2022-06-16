Погба: «Хочу показать «МЮ», что клуб ошибался на мой счёт»

Полузащитник Поль Погба намерен доказать своему уже бывшему «Манчестер Юнайтед», что в клубе ошибались на его счёт. Француз заявил, что не чувствовал себя нужным на «Олд Траффорд».

«Мои мысли направлены на то, чтобы показать «Манчестер Юнайтед», что они ошибались на мой счёт. Они сомневались во мне и очень долго думали, предлагать ли мне новый контракт. Как можно говорить игроку, что он вам нужен, но при этом не предлагать новый контракт? Я никогда раньше не видел подобного», – цитирует Погба журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Погба близок к возвращению в туринский «Ювентус» на правах свободного агента.