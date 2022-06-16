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Хендерсон ведёт переговоры с «Ноттингем Форест»

16 Июня 2022 • 12:37 Комментировать

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон уже обсуждает с «Ноттингем Форест» условия личного контракта. Об этом сообщает британский журналист Саймон Стоун.

Напомним, что вчера «Ноттингем Форест» обратился к «Манчестер Юнайтед» с просьбой об аренде англичанина на один сезон. «Лесники» хотят включить в арендную сделку сумму выкупа, которая должна составить 20 миллионов евро.

Ранее фаворитом в борьбе за трансфер Хендерсона считался «Ньюкасл», но «Манчестер Юнайтед» не стал идти на компромисс в сделке по своему воспитаннику. Сам Хендерсон уже не раз изъявлял желание покинуть клуб и отправиться в команду, где получал бы регулярную игровую практику.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Дин Хендерсон
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