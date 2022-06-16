«Челси» сыграет на выезде с «Эвертоном» в первом туре следующего сезона АПЛ

Лондонский «Челси» в рамках первого тура нового сезона английской Премьер-лиги отправится на выезд к «Эвертону». Таким образом наставник «ирисок» Фрэнк Лэмпард проведёт второй матч против бывшей команды, которая весной была обыграна на «Гудисоне» 1:0.

У «Челси» в данный момент 4 поражения подряд в матчах против «Эвертона» на Гудисоне. С 2011 года «пенсионеры» лишь трижды побеждали «ирисок» в выездных матчах чемпионата Англии. Последняя победа «Челси» на выезде над «Эвертоном» была одержана 30 апреля 2017 года, когда команда Антонио Конте выиграла 3:0.

«Эвертон» 4 года подряд не проигрывает в рамках первого тура английской Премьер-лиги.