«МЮ» начнёт новый сезон АПЛ с домашнего матча против «Брайтона»

Стало известно имя первого соперника «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне английской Премьер-лиги. Сегодня было официально объявлено, что «красные дьяволы» в рамках первого тура примут у себя дома «Брайтон».

Уже в третьем туре подопечным Эрика тен Хага предстоит встретиться на выезде с вице-чемпионом страны в лице «Ливерпуля». Последним матчем сезона для «Манчестер Юнайтед» станет выездной поединок против «Вест Хэма».

Напомним, что прошлый сезон английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» закончил на шестом месте. Это позволяет им принять участие в следующем розыгрыше Лиги Европы.