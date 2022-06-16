«Манчестер Сити» начал официальные переговоры с «Брайтоном» по Кукурелье

«Манчестер Сити» вступил в официальные переговоры с «Брайтоном» по трансферу левого защитника Марка Кукурельи. Об этом в социальных сетях сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, переговоры между клубами уже находятся на продвинутой стадии. В ближайшее время «Манчестер Сити» должен сделать первое предложение по трансферу Кукурельи, которым восхищается главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Напомним, что Кукурелья отыграл за «Брайтон» всего один сезон. Испанец оказался в клубе прошлым летом, когда перебрался из «Хетафе». В услугах игрока также заинтересован лондонский «Челси».