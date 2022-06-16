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«Челси» лидирует в борьбе за де Лихта

16 Июня 2022 • 10:57 Комментировать

«Челси» лидирует в борьбе за защитника «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттайса де Лихта, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, интерес к футболисту также проявляют «ПСЖ», «Барселона» «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Контракт 22-летнего де Лихта с туринским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне де Лихт провёл в составе «Ювентуса» 42 матча, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Де Лихт перешёл в туринский клуб из «Аякса» летом 2019 года. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро. С тех пор защитник успел выиграть чемпионат и Кубок Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Маттайс де Лихт
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