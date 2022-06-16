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«Фулхэм» близок к трансферу Соломона

16 Июня 2022 • 10:54 Комментировать

Лондонский «Фулхэм» близок к приобретению полузащитника донецкого «Шахтёра» Манора Соломона. По информации от журналиста Фабрицио Романо, клубам осталось согласовать последние детали сделки.

Сейчас агент Соломона Пини Захави обсуждает с «Фулхэмом» условия личного контракта. Стороны близки к тому, чтобы достичь соглашения. «Дачники» в данный момент также ведут переговоры о трансфере полузащитника лиссабонского «Спортинга» Жоау Палиньи.

Напомним, что Соломон выступает за донецкий «Шахтёр» с 2018 года. 22-летний футболист считается одним из самых перспективных игроков у себя на родине в Израиле.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Шахтёр Донецк Манор Соломон
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