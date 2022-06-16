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Хави хочет заменить Алвеса Аспиликуэтой

16 Июня 2022 • 10:49 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес определился с приоритетным кандидатом на замену защитнику Дани Алвесу, который покинул клуб на правах свободного агента. По информации от журналиста Фабрицио Романо, наставник хочет видеть в команде вместо бразильца защитника и капитана «Челси» Сесара Аспиликуэту.

В свою очередь, Аспиликуэта не хочет покидать «Челси», учитывая ситуацию с дефицитом защитником в клубе. Игрок готов остаться в клубе ещё на один сезон. Тренер «Челси» Томас Тухель тоже хочет оставить испанца в своём составе.

Сейчас на столе у Аспиликуэты есть предложение с двухлетним контрактом от каталонской «Барселоны». Тем не менее, маловероятно, что переход состоится.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Дани Алвес Хави Эрнандес Сесар Аспиликуэта
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