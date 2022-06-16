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«Вест-Хэм» нашёл замену Ноублу в «Саутгемптоне»

16 Июня 2022 • 10:07 Комментировать

«Вест Хэм» заинтересован в подписании полузащитника «Саутгемптона» Джеймса Уорд-Проуза, сообщает Mirror.

По информации источника, руководство лондонского клуба рассматривает футболиста в качестве замены Марку Ноублу, завершившего игровую карьеру по окончании минувшего сезона.

Контракт 27-летнего игрока с «Саутгемптоном» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека сборной Англии в 32 миллиона евро.

В минувшем сезоне Уорд-Проуз провёл в составе «святых» 42 матча, в которых забил 11 голов и сделал шесть результативных передач. Полузащитник является воспитанником «Саутгемптона», защищающего цвета родного клуба на протяжении всей своей профессиональной карьеры.  

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Вест Хэм Джеймс Уорд-Проуз Марк Ноубл
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