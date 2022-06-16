«Арсенал» и «Тоттенхэм» нацелились на Забитцера

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Марсель Забитцер стал трансферной мишенью двух лондонских клубов. Согласно информации от журналиста Николо Скиры, австрийского хавбека хотят приобрести «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Напомним, что мюнхенская «Бавария» хочет избавиться от Забитцера в это трансферное окно. Австриец не смог адаптироваться в клубе после прошлогоднего перехода из «РБ Лейпцига», откуда его пригласил главный тренер Юлиан Нагельсманн.

Забитцер год назад стоил «Баварии» всего 8 миллионов евро. «Арсенал» и «Тоттенхэм» будут готовы сделать всё возможное, чтобы приобрести полузащитника.