Жезус решил покинуть «Манчестер Сити» и выбрал себе новый клуб

Бразильский форвард Габриэль Жезус хочет покинуть «Манчестер Сити» и продолжить карьеру в другом английском клубе. Как информирует Evening Standard, приоритетным вариантом для игрока является лондонский «Арсенал».

Источник отмечает, что Жезус желает воссоединиться с испанским специалистом Микелем Артетой, с которым работал в «Манчестер Сити». Сейчас Артета занимает пост главного тренера «канониров».

Контракт Жезуса с «горожанами» рассчитан до середины 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне бразилец забил 13 мячей и отдал голевых передач в 41 матче.