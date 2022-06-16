«Челси» отклонил предложение «Интера» по аренде Лукаку

Лондонский «Челси» отклонил предложение миланского «Интера» по аренде нападающего Ромелу Лукаку. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, оно составило 5 миллионов евро.

Ранее «Челси» согласился вдвое снизить цену на аренду Лукаку. Если изначально «синие» требовали за подобную сделку 25 миллионов евро, то вчера эта сумма была снижена до 12 миллионов. При этом «Интер» готов себе позволить потратить лишь 7 миллионов евро на аренду Лукаку.

Сам Ромелу активно настаивает на своём возвращении в «Интер». Прошлым летом бельгиец покинул стан «нерадзурри» и перешёл в «Челси» за 115 миллионов евро.