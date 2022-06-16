«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление в «Милане»

Хавбек Исмаэль Беннасер, выступающий в итальянском чемпионате за «Милан», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. По информации таблоида The Sun, заинтересованность в переходе алжирского футболиста проявляет «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» готовятся сделать предложение по игроку, лишившемуся места в стартовом составе «россонери». По оценке экспертов портал Transfermarkt, стоимость Беннасера оценивается в 33 миллиона евро.

В минувшем сезоне алжирец провел 31 встречу, записав на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.