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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление в «Милане»

16 Июня 2022 • 08:48 Комментировать

Хавбек Исмаэль Беннасер, выступающий в итальянском чемпионате за «Милан», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. По информации таблоида The Sun, заинтересованность в переходе алжирского футболиста проявляет «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» готовятся сделать предложение по игроку, лишившемуся места в стартовом составе «россонери». По оценке экспертов портал Transfermarkt, стоимость Беннасера оценивается в 33 миллиона евро.

В минувшем сезоне алжирец провел 31 встречу, записав на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Манчестер Юнайтед Исмаэль Беннасер
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