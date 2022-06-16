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Эриксен решил, где хочет продолжить карьеру

16 Июня 2022 • 08:19 Комментировать

Датский хавбек Кристиан Эриксен, выступавший в минувшем сезоне за «Брентфорд», вскоре определится со своим будущим. Игрок даст четкий ответ после выхода из отпуска.

По данным инсайдера Тома Колломосса, опытный полузащитник точно решил остаться на Туманном Альбионе. Кристиан не хочет менять чемпионат. В Англии на него уже есть несколько претендентов. Подписать контракт со скандинавом готовы «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Эвертон».

Кроме того, сохранить Эриксена хотел бы «Брентфорд». Однако этому клубу будет тяжело соперничать с более именитыми клубами.

В прошлом сезоне датчанин забил гол и отдал четыре ассиста в 11 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Эриксен
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