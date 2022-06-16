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Защитник «Вулверхэмптона» продолжит свою карьеру в Турции

16 Июня 2022 • 07:31 Комментировать

Марокканский защитник «Вулверхэмптона» Ромен Сайсс подписал соглашение с одним из турецких топ-клубов.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 32-летний марокканский футболист подписал соглашение с турецким «Бешикташем». Договор рассчитан до июня 2024 года. Стоит отметить, что Сайсс перебрался в турецкую команду из «Вулверхэмптона» на правах свободного агента. За английский клуб защитник выступал последние шесть лет.

В прошедшем сезоне Ромен Сайсс провёл в английском чемпионате в составе «Вулверхэмптона» 31 встречу и отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Вулверхэмптон Ромен Саисс
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