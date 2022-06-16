Защитник «Вулверхэмптона» продолжит свою карьеру в Турции

Марокканский защитник «Вулверхэмптона» Ромен Сайсс подписал соглашение с одним из турецких топ-клубов.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 32-летний марокканский футболист подписал соглашение с турецким «Бешикташем». Договор рассчитан до июня 2024 года. Стоит отметить, что Сайсс перебрался в турецкую команду из «Вулверхэмптона» на правах свободного агента. За английский клуб защитник выступал последние шесть лет.

В прошедшем сезоне Ромен Сайсс провёл в английском чемпионате в составе «Вулверхэмптона» 31 встречу и отметился двумя забитыми мячами.