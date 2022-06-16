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«Дело не в Мбаппе» – Перес рассказал, почему «Реал» не стал покупать Холанна

16 Июня 2022 • 02:15 Комментировать

Флорентино Перес поведал о том, почему «Реал» не стал приобретать Эрлинга Холанна.

Мадридский гранд назывался в числе претендентов на 21-летнего норвежского нападающего, перебравшегося в итоге из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити» за 60 млн евро.

«Переговоры с Мбаппе совершенно никак не повлияли на покупку Холанна, – заявил президент «Реала» в интервью El Chiringuito. – У нас есть Бензема, которого невозможно разместить на поле вместе с Холанном.

Эрлинг – великолепный, фантастический футболист, но мы не могли купить его, чтобы держать на скамейке запасных», – добавил Перес.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Карим Бензема Флорентино Перес Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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