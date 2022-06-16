Романо: «Челси» отклонил предложение «Интера» по Лукаку

«Челси» и «Интер» пока не пришли к согласию в сделке по аренде нападающего Ромелу Лукаку.

Сам игрок уже давно решил перебраться в «Интер», о чём известил нынешних работодателей. Сегодня клубы провели переговоры, но пока не достигли согласия, рассказывает инсайдер Фабрицио Романо. Стартовое предложение «Интера» – 5 млн евро за аренду. «Челси» такая сумма не устроила. Боссы «нерадзурри» ждут, когда лондонцы назовут ценник. Обсуждения продолжатся на этой неделе.

Лукаку при этом, как сообщалось ранее, готов на серьёзное сокращение зарплаты – с нынешних 12 млн евро в год до 7 млн в случае ухода в «Интер».