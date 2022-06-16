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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Уорнок рассказал, как отказался подписать ван Дейка в «Кристал Пэлас» за 5 млн фунтов стерлингов

16 Июня 2022 • 00:30 Комментировать

Английский наставник Нил Уорнок вспомнил, как в 2014 году отказался от покупки будущей звезды мирового футбола Виргила ван Дейка.

«Одно из моих упущений – ван Дейк. Когда я работал в «Кристал Пэлас», мне предложили подписать его всего за 5 млн фунтов стерлингов. Но наш главный скаут сказал, что ван Дейк – слишком медленный футболист. Позднее он перешёл в «Саутгемптон».

Это немыслимо, потому что любую нехватку скорости он способен компенсировать своим умением читать игру», – заявил Уорнок в интервью Mirror.

Нил Уорнок возглавил «Кристал Пэлас» в августе 2014 года, а уже в декабре был уволен.

Виргил ван Дейк в 2018 году перебрался из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» почти за 85 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Саутгемптон Кристал Пэлас Нил Уорнок Виргил Ван Дейк
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