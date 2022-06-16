Нуньес и Левандовски возглавили статистический рейтинг ведущих европейских лиг

Новичок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес и звезда «Баварии» Роберт Левандовски возглавили один из статистических рейтингов прошедшего сезона.

Среди всех футболистов шести сильнейших чемпионатов в сезоне 2021/22 только Нуньесу и Левандовски удалось забить по пять и более голов левой и правой ногой, а также головой, сообщает Squawka. 22-летний уругваец стал лучшим бомбардиром чемпионата Португалии с 26 забитыми мячами. 33-летний поляк возглавил список голеодоров немецкой Бундеслиги с 35 голами.

Дарвин Нуньес перебрался из «Бенфики» в «Ливерпуль» за 75 млн евро. С учётом бонусов сделка может обойтись англичанам в 100 млн.