Звезда «Лилля» продолжит карьеру в Англии

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид перейдёт в один из клубов Английской премьер-лиги.

22-летний футболист хочет выступать в Англии и имеет множество предложений из Премьер-лиги, сообщает Sky Sports News: «Следующий пункт назначения Дэвида – английский чемпионат. На него претендуют как крупные английские клубы, так и клубы из середины таблицы. «Лилль» нуждается в продажах этим летом – они расстанутся с Дэвидом и Саншешом», – рассказал эксперт Жюльен Лорен.

Джонатан Дэвид забил 15 голов в 38 матчах прошедшего розыгрыша французской Лиги 1. Transfermarkt оценивает стоимость канадца в 45 млн евро.