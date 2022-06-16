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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Звезда «Лилля» продолжит карьеру в Англии

16 Июня 2022 • 00:07 Комментировать

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид перейдёт в один из клубов Английской премьер-лиги.

22-летний футболист хочет выступать в Англии и имеет множество предложений из Премьер-лиги, сообщает Sky Sports News: «Следующий пункт назначения Дэвида – английский чемпионат. На него претендуют как крупные английские клубы, так и клубы из середины таблицы. «Лилль» нуждается в продажах этим летом – они расстанутся с Дэвидом и Саншешом», – рассказал эксперт Жюльен Лорен.

Джонатан Дэвид забил 15 голов в 38 матчах прошедшего розыгрыша французской Лиги 1. Transfermarkt оценивает стоимость канадца в 45 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Английская Премьер-лига Джонатан Дэвид
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