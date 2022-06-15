Голкипер «Манчестер Сити» перейдёт в «Саутгемптон» за 14 млн евро

Вратарь «Манчестер Сити» Гэвин Базуну продолжит карьеру в другом английском коллективе.

20-летний футболист сборной Ирландии не рассматривается «горожанами» в качестве кандидата на место в основном составе. Прошедший сезон Базуну провёл в аренде в «Портсмуте». Как стало известно авторитетному инсайдеру Фабрицио Романо, молодой голкипер в ближайшее время переберётся в «Саутгемптон» на постоянной основе. Трансфер обойдётся «святым» в 14 млн евро без учёта различных бонусов.

Гэвин Базуну сыграл 44 матча за «Портсмут» в минувшем розыгрыше третьей английской лиги, пропустив 51 гол.