Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Голкипер «Манчестер Сити» перейдёт в «Саутгемптон» за 14 млн евро

15 Июня 2022 • 22:18 Комментировать

Вратарь «Манчестер Сити» Гэвин Базуну продолжит карьеру в другом английском коллективе.

20-летний футболист сборной Ирландии не рассматривается «горожанами» в качестве кандидата на место в основном составе. Прошедший сезон Базуну провёл в аренде в «Портсмуте». Как стало известно авторитетному инсайдеру Фабрицио Романо, молодой голкипер в ближайшее время переберётся в «Саутгемптон» на постоянной основе. Трансфер обойдётся «святым» в 14 млн евро без учёта различных бонусов.

Гэвин Базуну сыграл 44 матча за «Портсмут» в минувшем розыгрыше третьей английской лиги, пропустив 51 гол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Манчестер Сити Гэвин Базуну
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июня
22:18 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «Манчестер Сити» перейдёт в «Саутгемптон» за 14 млн евро
21:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» присмотрел в «Интере» двух игроков
21:20 · Англия. Премьер-лига
Зарплата Лукаку в случае ухода в «Интер» сократится почти в два раза
21:08 · Англия. Премьер-лига
Бывший агент Левандовски: «Роберт всегда боялся перейти в английский клуб»
20:44 · Англия. Премьер-лига
Тухель не рассчитывает на Лукаку
20:14 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Интер» обсудили потенциальную аренду Лукаку
17:15 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хотел подписать Лукаку
15:43 · Англия. Премьер-лига
УЕФА отклонил жалобу Тебаса на «Манчестер Сити»
15:37 · Англия. Премьер-лига
«Спортинг» отказался продавать Нунеса клубам АПЛ
15:36 · Англия. Премьер-лига
Ботман готов отказать «Ньюкаслу» ради перехода в «Милан»
15:30 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» хочет арендовать Хендерсона
15:26 · Англия. Премьер-лига
Новые владельцы «Челси» убеждены, что уход Лукаку будет лучшим решением 8
15:22 · Англия. Премьер-лига
«Лион» и «Марсель» интересуются защитником «Манчестер Юнайтед»
14:50 · Англия. Премьер-лига
«Реал» надеется обойти «Ливерпуль» в гонке за Беллингема
14:38 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» включился в борьбу за Сангаре
Все новости
Рекомендуем