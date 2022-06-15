«Челси» присмотрел в «Интере» двух игроков

Лондонский «Челси» заинтересован в приобретении двух футболистов «Интера».

В ходе переговоров между клубами по аренде Ромелу Лукаку представители «Челси» решили узнать у коллег из «Интера» о доступности центральных защитников Алессандро Бастони и Стефана де Врея, докладывает издание Repubblica. Сообщается также, что нападающий Лаутаро Мартинес не входит в сферу интересов лондонского клуба, несмотря на многочисленные слухи.

Контракт 23-летнего Бастони с «Интером» рассчитан до 2024 года, соглашение де Врея истекает летом 2023 года. Стоимость футболистов, согласно оценке Transfermarkt, составляет 60 и 28 млн евро соответственно.