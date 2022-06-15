Зарплата Лукаку в случае ухода в «Интер» сократится почти в два раза

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку готов зарабатывать почти вдвое меньше, чтобы вернуться в «Интер».

«Челси» и «Интер» уже продвинулись в переговорах по Лукаку – речь идёт об аренде. По данным инсайдера Николо Скиры, в случае возвращения в стан «нерадзурри» заработная плата 29-летнего бельгийца сократится с 12 млн евро в год до 7 млн. Сам игрок без проблем согласится на такое условие, так как очень надеется на скорейший переход. «Интер» предлагает за аренду 5-6 млн евро. Боссы миланцев уверены в успешном завершении переговоров.

Ромелу Лукаку перебрался из «Интера» в «Челси» прошлым летом за 113 млн евро, став самым дорогим приобретением в истории лондонцев.