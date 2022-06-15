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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бывший агент Левандовски: «Роберт всегда боялся перейти в английский клуб»

15 Июня 2022 • 21:08 Комментировать

Бывший агент Роберта Левандовски рассказал, почему форвард избегает перехода в один из английских клубов.

«Я много раз слышал его детский лепет о том, что в Англии постоянно идут дожди. Но, как мне кажется, настоящая причина в другом – он просто сомневался в том, что сможет так же успешно выступать в АПЛ, как в Германии. Он действительно боялся этого, – приводит слова Кухарски издание Sport1. – Что касается «ПСЖ», то раньше мне запрещали рассматривать предложения от этого клуба, поскольку жена Роберта не хотела переезжать в Париж. Возможно, сейчас всё изменилось», – добавил экс-агент звезды «Баварии».

Роберт Левандовски планирует перейти в «Барселону». В настоящий момент каталонский клуб ведёт переговоры с «Баварией».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Английская Премьер-лига Роберт Левандовски
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