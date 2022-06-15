Бывший агент Левандовски: «Роберт всегда боялся перейти в английский клуб»

Бывший агент Роберта Левандовски рассказал, почему форвард избегает перехода в один из английских клубов.

«Я много раз слышал его детский лепет о том, что в Англии постоянно идут дожди. Но, как мне кажется, настоящая причина в другом – он просто сомневался в том, что сможет так же успешно выступать в АПЛ, как в Германии. Он действительно боялся этого, – приводит слова Кухарски издание Sport1. – Что касается «ПСЖ», то раньше мне запрещали рассматривать предложения от этого клуба, поскольку жена Роберта не хотела переезжать в Париж. Возможно, сейчас всё изменилось», – добавил экс-агент звезды «Баварии».

Роберт Левандовски планирует перейти в «Барселону». В настоящий момент каталонский клуб ведёт переговоры с «Баварией».