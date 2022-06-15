Тухель не рассчитывает на Лукаку

Наставник «Челси» Томас Тухель не против ухода Ромелу Лукаку из команды.

Прошлым летом бельгиец стал самым дорогим трансферным приобретением в истории «Челси», но не проявил себя под руководством Тухеля. Согласно заявлениям журналиста Джейкоба Стейнберга, представляющего издание The Guardian, немецкий специалист больше не рассчитывает на Лукаку в «Челси». Руководство лондонцев поддерживает тренера, поэтому готово отпустить дорогостоящего игрока в «Интер» на правах аренды.

Ромелу Лукаку отметился 15 голами, проведя 44 матча за «Челси» во всех турнирах. Контракт 29-летнего нападающего истекает через четыре года.