«Челси» и «Интер» обсудили потенциальную аренду Лукаку

Лондонский «Челси» и миланский «Интер» продолжают искать оптимальное решение в сделке по Ромелу Лукаку.

Нападающий настроен вернуться в «Интер» этим летом, а «нерадзурри» готовы подписать его на правах аренды. Осталось лишь найти компромисс с «Челси» – именно этим в настоящее время и занимаются представители клубов. По данным журналиста Маттео Бардзаги, состоявшаяся сегодня встреча прошла в позитивном ключе – шансы на успешное заключение арендного договора повысились.

29-летний бельгиец провёл 44 матча за «Челси» в минувшем сезоне, 15 раз поразив чужие ворота. Контракт Лукаку с лондонским клубом рассчитан до 2026 года.