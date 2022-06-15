«ПСЖ» хотел подписать Лукаку

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку мог оказаться в «ПСЖ».

По информации Corriere della Sera, парижский клуб хотел подписать Лукаку, но футболист отказался от перехода. Бельгийский футболист намерен перейти только в миланский «Интер».

По сведениям источника, «ПСЖ» связывался с «Челси» уже дважды, первый раз был в апреле этого года, а второй — в нынешнее трансферное окно, оба раза получил отказ. Французский клуб намерен подписать сильного форварда, несмотря на то, что Килиан Мбаппе остался.

Ромелу Лукаку в минувшем сезоне принял участие в 44 встречах с учетом всех турниров, в которых забил 15 мячей и сделал 2 голевые передачи.