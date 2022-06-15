УЕФА отклонил жалобу Тебаса на «Манчестер Сити»

УЕФА отклонил жалобу президента Ла Лиги Хавьера Тебаса на «Манчестер Сити». Об этом сообщает издание Sky Sports. Напомним, что ранее Тебас обвинял «горожан» в нарушении финансового фэйр-плея.

Отметим, что на этой неделе Тебас собирался подать ещё одну жалобу в организацию на другой клуб – «ПСЖ». Президент Ла Лиги также обвиняет французский клуб в нарушении правил финансового фэйр-плея.

Напомним, что Тебас ранее выразил недовольство трансфером Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити». Также президент Ла Лиги с подозрением отнёсся к тому факту, что «ПСЖ» продлил контракт с Килианом Мбаппе с большим повышением зарплаты.