«Спортинг» отказался продавать Нунеса клубам АПЛ

«Спортинг» отклонил предложения двух английских клубов по трансферу полузащитника Матеуса Нунеса, сообщает Footmercato.

По информации источника, предложения о покупке Нунеса сделали «Эвертон» и «Вулверхэмптон». Оба клуба планировали приобрести 23-летнего португальца за 45 миллионов евро, однако «Спортинг» не намерен продавать своего футболиста менее чем за 60 миллионов.

В минувшем сезоне Нунес провёл в составе лиссабонского клуба 50 матчей, в которых забил четыре гола и сделал столько же результативных передач.

Действующий контракт португальца со «Спортингом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 35 миллионов евро.