Ботман готов отказать «Ньюкаслу» ради перехода в «Милан»

Защитник «Лилля» Свен Ботман готов отклонить предложение «Ньюкасла», чтобы перейти в «Милан», который предлагает условия похуже, чем «сороки». Об этой информации сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что «Лилль» получил от «Ньюкасла» предложение в размере 50 миллионов евро за Ботмана, но сам футболист сомневается в целесообразности перехода в английский клуб. Нидерландец больше склоняется к варианту с «Миланом».

Напомним, что «Ньюкасл» и «Милан» пытаются приобрести Ботана ещё с зимы, но тогда «Лилль» был не готов отпустить одного из своих ключевых футболистов.