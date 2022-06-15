Новые владельцы «Челси» убеждены, что уход Лукаку будет лучшим решением

Владельцы «Челси» считают, что уход нападающего Ромелу Лукаку будет лучшим решением для обеих сторон. Журналист The Telegraph Мэтт Лоу сообщает, что уход бельгийца с каждым днём становится всё более неизбежным.

Недавно миланский «Интер» начал официальные переговоры с «Челси» по трансферу Лукаку. Итальянский клуб может позволить себе исключительно аренду футболиста на один сезон с дальнейшей опцией выкупа.

Ранее Лукаку заявил руководству «Челси», что хочет покинуть команду и уйти обратно в миланский «Интер», где выступал с 2019 года до прошлого лета. Бельгиец является самым дорогим футболистом в истории «Челси».